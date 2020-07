🎥 Eden Hazard betaalt een half miljoen euro voor zijn nieuwe wagen

Eden Hazard heeft een nieuwe wagen gekocht. Het gaat om een Lamborghini Aventador SVJ. De Rode Duivel zou volgens Het Nieuwsblad een half miljoen euro betaald hebben voor zijn nieuwe wagen. De sportwagen kan zo'n topsnelheid van 351 km/u halen.

Real Madrid's #Eden #Hazard has splashed the #cash on a new #car: a #Lamborghini #Aventador SVJ, capable of over 350 km/hr. It can get to 100 km/hr from a standing start in 2.8 seconds and the naturally aspirated V12 #engine can batter out 770 CV. pic.twitter.com/Crh4P3b8OC