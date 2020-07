Promovendus Deinze : "Eerst redding zo snel mogelijk veiligstellen, dan pas ambitie verleggen"

Wie worden de tegenstanders van Deinze in 1B? Het antwoord daarop laat al geruime tijd op zich wachten. Hoe dan ook start de promovendus niet zonder ambitie aan de competitie. Al is Deinze-spits Lennart Mertens realistisch: "eerst het behoud veiligstellen, daarna ambities bijzetten."

Wat mogen we komend seizoen verwachten van SK Deinze, dat vorig seizoen heer en meester was in Eerste Amateur (nu: Eerste Nationale)? "Dat is op dit moment allemaal heel moeilijk in te schatten, met die hele soap bij de Pro League", steekt Lennart Mertens van wal. "Sowieso moeten we, ongeacht wie de tegenstanders zijn, in de eerste plaats zo snel mogelijk de het behoud veiligstellen."

"Daarna zullen we wel zien of we meer mogen/moeten ambiëren. Ploegen als RWDM en Seraing, waartegen we de voorbije jaren al speelden, kennen we door en door. Dat zijn ploegen waar wij zeker en vast onze voet naast moeten kunnen zetten. Al is het uiteraard nog uitkijken wat er allemaal gebeurt op de transfermarkt."

Voorts is het ook voor Lennart Mertens afwachten tegen wie hij volgend seizoen zal spelen. "Tot enkele dagen geleden leek alles beslist, maar het blijft een cinema, waaraan we niets kunnen veranderen. Ik hoop alleen maar dat er geen beloftenploegen bij worden gezet in 1B. Dat is zowel qua niveau als commercieel gezien niet interessant."

Tot slot vroegen we nog wie Mertens het liefst ziet promoveren naar 1A: OHL of Beerschot? "Ze gaan het in Leuven wellicht niet graag horen (lacht), maar doe toch maar Beerschot. Niet dat ik iets heb tegen OHL, integendeel. Maar tegen Beerschot speelde (en won) ik al. Aan Den Dreef heb ik nog nooit gespeeld", besluit de goalgetter van Deinze.