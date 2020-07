Zien om te geloven! Roemeense ploeg mist drie strafschoppen op zeven minuten tijd

In de Roemeense competitie heeft er zich wel iets heel bizar voorgedaan.

In de wedstrijd tussen Petrolul en Rapid Boekarest, in de strijd om promotie naar de Roemeense eerste klasse, kreeg Petrolul een penalty. Doelman Mihai Popa houdt de strafschop tegen, maar komt te vroeg van zijn lijn. Geel en de penalty mag opnieuw genomen worden.

Ook de tweede poging pakt de doelman, maar alweer komt hij te vroeg van zijn lijn. Tweede keer geel en voor Petrolul een derde poging. De reservedoelman komt koud het veld in, maar zal niet in actie moeten komen. De derde poging schieten ze bij Petrolul hoog over.