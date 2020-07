Okereke doet er alles aan om vaste titularis te worden bij Club: "Het schetst zijn bereidwilligheid, maar ook zijn professionaliteit"

David Okereke toonde zich in de oefenmatch tegen KV Mechelen met twee goals en een assist. De Nigeriaan was vorig seizoen geen onbetwiste titularis bij Club Brugge en wil daar verandering in brengen. Daarvoor heeft hij ook veel over...

Okereke scoorde vorig seizoen elf keer, maar na een transferprijs van 8 miljoen euro werd er meer van hem verwacht. “Vorig jaar begon Okereke als een speer aan het seizoen met vier competitiedoelpunten in drie wedstrijden. En dat is hij dus nog niet vergeten”, zegt zijn makelaar Patrick Bastianelli in Het Nieuwsblad. De 22-jarige aanvaller heeft er ook al een goeie voorbereiding opzitten. Hij bleef tijdens de coronacrisis gewoon in Brugge. “Hij wou het risico niet nemen om vast te zitten in Afrika en de eerste trainings­dagen bij Club Brugge te missen. Het schetst zijn bereidwilligheid, maar ook zijn professionaliteit”, aldus Bastianelli. Okereke moet nu de vaste aanvalsleider worden. “De trainer praat op de juiste momenten met hem. Hij is een topcoach, dat zie je ook aan de resultaten. Een transfer naar een andere club was nooit aan de orde. David wil enkel doorbreken bij Club Brugge. Hij heeft er meer dan genoeg kwaliteiten voor.”