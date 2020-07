Standvastigheid troef in de stille Kempen: Westerlo al heel ver gevorderd met huiswerk

Terwijl andere ploegen al dan niet noodgedwongen de kat uit de boom kijken, laat men er bij Westerlo geen gras over groeien. De Kemphanen behielden zowat alle basisspelers en trokken gericht versterkingen aan. De hoofdtaak van deze mercato voor Westerlo? Christian Brüls houden.

Net als de voorbije seizoenen is het bij Westerlo standvastigheid geblazen. Geen overvloedig komen en gaan van spelers. Behouden wat goed is, en gericht versterken: dat is waar Bob Peeters en co voor staan. Westerlo was afgelopen seizoen het meest constante elftal van de Proximus League. Ook komend seizoen zullen de Kemphanen een gooi doen naar de promotie naar de Jupiler Pro League.

Defensie

In doel tekenden ervaren rotten Koen Van Langendonck en Kristof Van Hout voor een verlengd bedrijf. Maar ook Berke Ozer wordt een jaar langer gehuurd van Fenerbahçe. De jonge Turk toonde zich afgelopen seizoen, ondanks zijn jonge leeftijd, een erg betrouwbaar sluitstuk.

Achterin verloor Westerlo met Gilles Dewaele, die naar KV Kortrijk trok, een vaste waarde. Ook de energieke linksachter Brian Van Den Bogaert verlengde zijn contract niet. Met Pietro Perdichizzi koos Westerlo voor een ervaren verdediger, die al jaar en dag actief is in 1B. Hij zou dan ook een onmiddellijke versterking moeten zijn voor de Kemphanen.

Middenveld

Met Matias Lloci en Thomas Ephestion wordt de concurrentie op het middenveld nog wat groter bij Westerlo. Zeker van de eenmalige international van Martinique verwacht men veel in de Kempen. Met zijn kracht en gestalte moet hij body geven aan het Westelse middenveld, waarvan creatievelingen als Brüls en Abrahams moeten van gaan profiteren.

Aanval

Het Westelse verhaal van Stephen Buyl, die na Nieuwjaar zo goed als alles speelde, zit er na twee seizoenen op. Een vervanger van de flankaanvaller liet niet lang op zich wachten. Met Tuur Dierckx plukte Westerlo een potentiële topper weg bij Waasland-Beveren. Dierckx promoveerde eerder met Antwerp al eens naar de Jupiler Pro League. Bij Westerlo hoopt iedereen dat de man uit Broechem gespaard zal blijven van blessures.

Conclusies

Westerlo heeft zijn huiswerk al vroeg klaar, of toch in grote lijnen. Een nieuwe linksachter is nog noodzakelijk, maar voor het overige staat het defensieve compartiment als een huis.

In offensief opzicht wordt het voor Westerlo de uitdaging om Christian Brüls te houden. De hoogblonde middenvelder was afgelopen seizoen dé spilfiguur bij de Kemphanen. Onder meer Eupen snuffelde al aan Brüls, voorlopig zonder gevolg.

Tot slot zou ook een scorende spits geen overbodige luxe zijn. Petrov kwam vorig seizoen nauwelijks in het stuk voor. Igor Vetokele was na zijn blessure een vaste waarde in het elftal van Bob Peeters. De Angolese Belg bezorgde met zijn snelheid en kracht de tegenstanders erg veel problemen. Maar vier doelpunten in achttien wedstrijden is niet wat je verwacht van een spits in een ploeg die voor promotie strijdt.