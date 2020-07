Zinedine Zidane kiest voor opvallende opstelling tegen Granada, geen plek voor Eden Hazard

Vanavond neemt Real Madrid het op tegen Granada. Bij winst kan het de titel al ruiken. Eden Hazard werd opgenomen in de selectie, maar start op de bank.

Zinedine Zidane kiest voor een opvallende opstelling. Tegen Granada kiest de Fransman voor maar liefst vijf centrale middenvelders. Karim Benzema zal het vooraan helemaal alleen moeten forceren.

Op het middenveld is er plek voor Casemiro, Kroos, Modric, Valverde én Isco. Een compact middenveld om vooral weer heel wat stabiliteit te krijgen. Die defensieve stabiliteit zorgde er al voor dat Real Madrid tot nu toe nog geen enkel punt verloor sinds de heropstart.

Voor Eden Hazard is er geen plekje in de basis. Tegen Alaves kreeg hij weer wat minuten, nadat hij twee keer uit voorzorg uit de selectie werd gelaten. De kans is wel groot dat Hazard speelminuten zal krijgen. Zijn enige goal voor Real Madrid scoorde hij tegen de tegenstander van vanavond, Granada.