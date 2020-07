Anderlecht-aanwinst tekent voor vier jaar: "Bij Anderlecht kan hij international worden"

Er begint stilaan schot te komen in de zomermercato van Anderlecht. Na Derrick Luckassen is ook de gewenste linksback eindelijk op komst. De deal is eigenlijk rond, maar Bogdan Mykhaylichenko werkt eerst nog de competitie in Oekraïne af. Na 19 juli arriveert hij in Neerpede.

De concurrent voor Kemar Lawrence is dus binnen. Die laatste zou trouwens deze week moeten aansluiten nadat Anderlecht een vlucht voor hem regelde. “Hij is een potentiële international”, vertelt Oleg Iachtchouck in Het Nieuwsblad. “In Oekraïne staat er een goeie generatie voetballers op. Sommige teams hebben niet de middelen om talenten lang te houden en dan is België een goeie stap.” “Mykhaylichenko heeft pech dat Mykolenko van Dynamo en Sobol van Club Brugge bij de nationale ploeg op dezelfde positie voetballen”, aldus Iachtchouk. “Daarom wacht hij nog op zijn kans, maar een transfer naar Anderlecht kan hem op het goeie spoor zetten.”