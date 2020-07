'Wereld ziet er plots helemaal anders uit: Club Brugge lijkt gewild wintertarget dan tóch binnen te halen'

Er was deze winter al sprake van, maar nu lijkt het er deze zomer alsnog van te gaan komen: Club Brugge komt een stap dichter bij een absolute droomdeal.

Club Brugge lonkt al maanden en maanden naar Adolfo Gaich, maar afgelopen winter viel de deal met de Argentijnse spits in het water.

Vorige week kwam dan het bericht dat de aanvaller naar CSKA Moskou zou trekken, maar daarvoor bedankte hij ondertussen.

Nieuwe concurrentie?

Volgens Argentijnse media - met name OLE - is Club Brugge nu alvast de nieuwe ploeg die in polepositie zou liggen.

8,5 miljoen euro? Dat zou het bod moeten zijn van blauw-zwart om hem misschien toch nog naar Jan Breydel te halen. Ook Leeds en Internazionale tonen interesse.