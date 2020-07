Opgeluchte De Bruyne: "Mocht je op die leeftijd gebannen worden van de CL ga je toch even nadenken"

Een welgemeende 'oef' bij Kevin De Bruyne gisteren. De Rode Duivel mag de volgende twee jaar dan toch in de Champions League spelen met Manchester City. En zo is er ook geen twijfel meer over zijn toekomst bij de club.

“Na de beslissing van het TAS hebben we even geface­timed en Kevin was heel blij, heel tevreden”, aldus zijn manager Patrick De Koster in Het Nieuwsblad. “Mocht je op die leeftijd gebannen worden uit de Cham­pions League, moet je toch eens nadenken.”

De Bruyne is nu zeker niet meer van plan om City te verlaten. "We zullen wel zien, dat dacht hij. Hij heeft nu nog drie jaar contract in Manchester, is er gesetteld met zijn gezinnetje en voelt zich er goed. Ze zijn ook altijd heel correct met hem geweest. Bovendien is het aantal clubs dat hem kan betalen niet zo heel groot."

"Deelname aan de Champions League volgend seizoen ziet hij dan ook vooral als meevaller. Maar meer dan dat betekent die beslissing niet voor hem. Het is niet zo dat we nu morgen in Manchester een nieuw contract gaan tekenen.”