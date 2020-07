'Oostende troeft Cercle Brugge af en shopt bij Club Brugge, Vereniging kijkt nu richting Genk'

KV Oostende heeft beet, want het zal in de loop van dinsdag zijn nieuwe doelman voorstellen. En dat is er eentje met de nodige ervaring.

Guillaume Hubert wordt volgens Het Laatste Nieuws namelijk de nieuwe doelman van KV Oostende. Hij komt over van Club Brugge en zal een definitief contract tekenen bij de Kustboys. De 26-jarige doelman werd afgelopen seizoen gehuurd door Cercle Brugge en ook daar hadden ze interesse in de goalie, maar zij vissen dus achter het net. Jackers naar Cercle? De Vereniging zal nu eens te meer zijn pijlen richten op Nordin Jackers, die afgelopen seizoen door Racing Genk werd uitgeleend aan Waasland-Beveren. Voor de 22-jarige keeper is er met Sparta Rotterdam ook buitenlandse interesse.