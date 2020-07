OFFICIEEL: KV Oostende haalt speler op bij Leipzig, nog een tweede op komst?

KV Oostende is zich volop aan het wapenen met oog op volgend seizoen. Een nieuwe transfer is alvast aangekondigd.

De Duitse jeugdinternational Frederik Jäkel is de nieuwe aanwinst van KV Oostende. De 19-jarige verdediger komt over van Leipzig.

Hij tekende een huurcontract voor twee seizoenen bij de Kustboys en keert zo terug bij zijn coach Alexander Blessin.

De Duitse jeugdinternational Frederik Jäkel (19) komt voor twee seizoenen over op huurbasis van @DieRotenBullen . Bij KVO wordt de verdediger herenigd met z'n gewezen trainer Alexander Blessin. Wilkommen 'Freddie' ! 💚❤💛

Meer info: https://t.co/xumUi2q2hJ pic.twitter.com/CLrqg3AEBW — KV Oostende (@kvoostende) July 14, 2020

"Iedereen noemt me Freddie. Ik ben een grote verdediger en ik ben sterk in de duels. Ik ken de coach heel goed, want hij was 3,5 jaar mijn coach bij Leipzig", is Jäkel duidelijk in een eerste reactie bij KVO TV.

Oostende zou volgens Duitse media ook nog denken aan Tom Krauß van Leipzig, maar die werd (voorlopig nog) niet aangekondigd.