De droomjob? Sollicitaties voor bondscoach Engelse vrouwenteam stromen binnen

In het voetbal bestaan er geen makkelijke jobs, maar wel droomjobs blijkbaar. Nadat duidelijk werd dat de Engelse nationale vrouwenploeg een nieuwe bondscoach zocht, stroomden de sollicitaties binnen.

Huidig bondscoach Phil Neville stopt als bondscoach van de 'Lionesses' die voor een aantal belangrijke jaren staan. In 2021 staan de Olympische spelen op het menu, in 2022 het EK en in 2023 het WK. Drie toernooien die ze in Engeland maar al te graag zouden winnen.

"142 kandidaten stuurden hun cv binnen en voldeed aan meer dan de helft van de criteria", laat de Engelse voetbalbond weten. "Het is een ongelooflijke respons. Maar wie heeft de capaciteiten om ons naar de top van de Everest te leiden? We zitten al in het hoogste kamp, maar nu moeten we de top bereiken" klinkt de boodschap.

Jill Ellis leidde de USA naar de wereldtitel in 2015 en 2019 en zou de favoriete zijn om de vacature in te vullen.