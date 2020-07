Amper 22 jaar maar jonge spits treedt nu al in voetsporen van Alex Ferguson en Bobby Charlton

Marcus Rashford is amper 22 jaar maar dat houdt de Universiteit van Manchester niet tegen om de voetballer van Manchester United een eredoctoraat te geven. De aanvaller krijgt die erkenning omwille van zijn inzet voor kinderen in nood.

Rashford wordt daarmee de jongste ontvanger van de hoogste erkenning die de universiteit kan uitreiken.

In Juni had de aanvaller van United en de Engelse nationale ploeg een open brief geschreven richting de politiek om de strijd aan te gaan tegen kinderarmoede. Hij wou da de etensbonnen voor kinderen van arme gezinnen verlengd zouden worden, iets wat premier Johnson de volgende dag ook effectief deed.

"We hebben nog een lange weg te gaan in de strijd tegen kinderarmoede in dit land", reageerde Rashford op de erkenning van de universiteit. "Maar die erkenning krijgen van je stad toont aan dat we in de goede richting evolueren", klinkt het. Ook United-legendes Sir Alex Ferguson en Sir Bobby Charlton hebben in het verleden een eredoctoraat ontvangen van de universiteit.