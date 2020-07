Prognose '20-21': OH Leuven: Momenteel nog geen ploeg voor 1A, maar ze zullen snel kunnen schakelen

Nog ruim drie weken en de bal rolt eindelijk weer in de Jupiler Pro League. Hoog tijd dus voor de prognose van onze redactie. De twee buitenbeentjes - omdat we nog niet zeker zijn wie er in 1A gaat spelen - komen als eerste aan bod.

Het zal nog even duren vooraleer we met 100% zekerheid kunnen zeggen welke teams in 1A zullen uitkomen. Vandaar opteren we ervoor om Beerschot en OHL als eerste twee ploegen aan bod laten komen in deze prognose.

Vorig seizoen

OH Leuven won de eerste periode, maar ontgoochelde daarna toch wel. De club had de meest kwalitatieve ploeg en had volgens veel waarnemers altijd de twee periodes moeten winnen gezien die aanwezige kwaliteit. Maar de Vlaams-Brabanders vielen helemaal terug.

Met Henry Thomas hadden ze de beste spits van de reeks rondlopen. Eentje die veel 1A-teams ook graag zouden hebben. Xavier Mercier, David Hubert, Tom Van Hyfte... Met zo'n middenveld moet je ook meer kunnen doen. Trainer Vincent Euvrard werd toch wel met de vinger gewezen. Marc Brys moet nu de 1-0-achterstand vanuit de heenmatch tegen Beerschot goedmaken.

Transfers

Jérémy Perbet werd definitief overgenomen van Charleroi. Voila, daarmee zijn we voorlopig rond bij OHL. De club verlengde enkele contracten van spelers die deze zomer einde contract waren voor een maand, maar voor de rest is er nog geen transferactiviteit geweest aan Den Dreef.

Uiteraard ook niet onlogisch gezien de onduidelijkheid. Wel hebben ze een heel schaduwelftal klaarstaan en kunnen ze straks heel snel schakelen als het 1A wordt. Het sportief management heeft de voorbije weken niet stilgezeten en heeft contacten met heel wat spelers. Maar pas na 2 augustus gaat er meer duidelijkheid komen.

Prognose

OHL heeft uiteraard nog heel wat werk als ze in 1A een goed figuur willen staan. Zaak is dat ze met de Thaise eigenaars heel wat kapitaal achter zich hebben. Die dromen al verschillende jaren van een terugkeer naar eerste klasse en zullen het niet nalaten er een bom geld tegen te smijten.

Daarom ook dat verschillende clubs uit 1A vrezen dat OHL en Beerschot er zouden bijkomen in een competitie met 18. Als er dan straks drie degradanten zijn, weten ze ook dat de twee clubs kapitaalkrachtiger zijn dan veel eersteklassers en niet terugkeren om er direct weer uit te gaan. Omwille van die ruggesteun zouden we OHL dan ook een probleemloos seizoen in 1A voorspellen