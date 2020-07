Pro League wacht niét en stuurt zelf voorstel voor fans in stadion naar overheid: bubbels tot vijftien personen, mét mondmasker en enkel thuisfans

De Nationale Veiligheidsraad kwam vandaag samen, maar rond voetbalwedstrijden met publiek zijn we amper iets wijzer geworden. De Pro League besloot niet bij de pakken te blijven zitten. Dit is de handleiding om opnieuw fans toe te laten in het stadion.

De Pro League heeft samen met de KBVB, de Voetbalcel en de Federale Politie een handleiding opgesteld om publiek op een veilige manier toe te laten in het stadion. "Er is bewust voor geopteerd om geen absoluut cijfer of percentage naar voren te schuiven." "De handleiding in kwestie moet clubs en lokale overheden toelaten om een stadioncapaciteit te bepalen", gaat de Pro League verder. "We hopen dan ook zo snel mogelijk reactie te krijgen van de bevoegde diensten." De handleiding in enkele punten: Mondmaskers zijn verplicht van aan de ingang tot aan de zitplaatsen.

Fans kunnen in bubbels tot vijftien personen naar het stadion komen.

Circulatie moet tot een minimum worden beperkt. Met andere woorden: fans moeten op hun plaats blijven zitten. Eten of drinken moet op de zitplaats gebeuren.

In eerste instantie zijn enkel thuisfans toegelaten in de stadions.