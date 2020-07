KV Kortrijk komt niet ongehavend uit oefenwedstrijd tegen Charleroi

Bij KV Kortrijk zijn ze niet ongehavend uit de oefenpot tegen Charleroi gekomen. Grootste slachtoffer is Jovan Stojanovic.

De 28-jarige aanvallende middenvelder heeft tijdens de oefenwedstrijd namelijk een hamstringblessure opgelopen. Daardoor staat hij 4 tot 6 weken aan de kant en mist hij de competitiestart met De Kerels.

Ook Brendan Hines-Ike heeft zich geblesseerd aan de hamstring tegen Charleroi. Zijn blessure lijkt echter mee te vallen en de club hoopt dat de verdediger volgende week opnieuw met de groep kan meetrainen.

Maxim Deman had ook een kleine hamstringblessure. Naar alle waarschijnlijkheid traint hij opnieuw mee met de groep volgende week.

De club geeft ook nog een update over Timothy Derijck. De ervaren verdediger sukkelt al even met de onderrug en loopt momenteel op 70% lichaamsgewicht. Volgende week is het plan om opnieuw naar 100% over te schakelen.

Faïz Selemani is nog aan het revalideren van een operatie aan zijn adductoren en traint individueel.