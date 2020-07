Chelsea wil opnieuw transferrecord breken voor nieuwe doelman: '100 miljoen euro bieden'

Chelsea brak in 2018 het transferrecord voor een doelman. The Blues betaalden 80 miljoen euro aan Athletic Bilbao voor de Spaanse doelman Kepa Arrizabalaga. Nu zouden ze dat record opnieuw willen breken met een bod van 100 miljoen euro op Atletico-doelman Jan Oblak.

De Spaanse sportkrant AS bevestigt de interesse van Chelsea in de doelman van Atletico Madrid. Hij zou de topprioriteit zijn van trainer Frank Lampard.

Indien ze bij Chelsea het geld toch niet vinden om een bod te doen, zijn ze ook bereid om Kepa te ruilen voor Oblak. De Londense club zal dan nog wel enkele tientallen miljoenen transferbudget moeten toevoegen aan de ruildeal.

100 miljoen was genoeg tot 2019

In 2019 vernieuwde Oblak zijn contract met Atletico. Er staat ook een afkoopclausule in zijn contract, namelijk 120 miljoen euro. In zijn vorige contract was dat nog 100 miljoen euro. De interesse en het (potentiële) bod van Chelsea komen dus mogelijk een jaar te laat.