Thiago en Bayern München op ramkoers: middenvelder wil contract niet tekenen

Het lijkt erop dat Thiago volgend seizoen niet meer voor Bayern München zal spelen. De Spaanse middenvelder ligt op ramkoers met zijn club. Hij doet er momenteel alles aan om een transfer te forceren.

Thiago kwam bij Bayern toe als centrale middenvelder die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kon. Ondanks zijn kleinere gestalte, heeft hij zich bij Bayern ook een meer verdedigende rol in het middenveld eigen gemaakt.

De Spanjaard zijn contract loopt medio 2021 af en de Beierse club wil hem graag laten verlengen. Thiago zelf wil een contract van 4 jaar, München gaf hem een contract van 3 jaar + een optie. Niet goed genoeg, dus ging Bayern overstag en gaven ze een contract van 4 seizoenen aan de middenvelder.

Naar Liverpool?

Maar plots wou Thiago helemaal niet meer tekenen, zelfs geen contract voor 4 jaar. In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat Liverpool wel geïnteresseerd is in de komst van Thiago en 20 miljoen wil bieden. Bayern wilt echter 40 miljoen ontvangen. Als ze hem echter niet snel verkopen of een nieuw contract aanbieden, kan hij bij de volgende transferperiode de club gratis verlaten.

Volgens het Duitse BILD is Thiago echt wel op weg naar de uitgang bij Bayern. Zij weten namelijk dat de villa van de middenvelder al te koop staat.