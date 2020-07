Generatiegenoot van Aster Vranckx staat voor jaar van de doorbraak: "Hopelijk ooit samen het hart van de ploeg vormen"

Aster Vranckx was vorig seizoen misschien wel dé revelatie in de Belgische competitie en bij KV Mechelen staat er al een volgend goudhaantje klaar.

Generatiegenoot Bas Van den Eynden krijgt tijdens de voorbereiding volop zijn kans en neemt die met beide handen. Coach Wouter Vrancken was dan ook al vol lof. "Hij neemt initiatief en toont lef", waren de lovende woorden.

Ook Van den Eynden zelf was tevreden over zijn twee wedstrijden en hoopt daarop verder te borduren. "Ik kreeg zijn reactie te horen van mijn familie, die het in de krant lazen. Dat is leuk om te horen en bewijst dat ik op de goede weg ben. Al kan ik natuurlijk nog heel veel leren. Ik probeer nu nog zoveel mogelijk mee te pikken van de oudere spelers op mijn positie, ook al zullen ze mij zien als de jonkie die hun plek wilt komen innemen", zegt hij aan Gazet van Antwerpen.

Het had niet veel gescheeld of Van den Eynden had in het buitenland gevoetbald, net als broer Flor die destijds voor Inter koos (Flor Van den Eynden speelt ondertussen voor FC Eindhoven, nvdr.) "Er was interesse vanuit Nederland en Italië, van onder meer Torino en Empoli. Maar waarom veranderen als je goed zit?"

Bij KV Mechelen ziet Van den Eynden meer mogelijkheden om door te breken en wil hij graag het voorbeeld van generatiegenoot Aster Vranckx volgen. "We speelden al samen op het middenveld bij de U18 en de beloften. Het zou mooi zijn om ooit samen het hart van de ploeg te vormen bij KV Mechelen."