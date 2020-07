📷 Cercle Brugge heeft nieuwe truitjes voor volgend seizoen voorgesteld

Cercle Brugge heeft haar nieuwe truitjes voor het seizoen 2020-2021 voorgesteld. Ze stelden de truitjes voor in een filmpje en ze maakten gebruik van een duidelijke slogan: "On this pitch, we all belong!"

Cercle Brugge heeft samengewerkt met Kappa voor de nieuwe truitjes. In het filmpje waarin het truitje wordt voorgesteld is er een duidelijke verwijzing naar de strijd tegen racisme en de club maakte gebruik van de mooie slogan "On this pitch, we all belong!". We hebben allemaal onze plaats op dit veld. Cercle x @KappaFrance: presenting our colours for 2020-2021



👊 𝗢𝗻 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗽𝗶𝘁𝗰𝗵, 𝘄𝗲 𝗔𝗟𝗟 𝗯𝗲𝗹𝗼𝗻𝗴. #WEBEATASONE #NoToRacism



🛒 𝙋𝙧𝙚-𝙤𝙧𝙙𝙚𝙧 op https://t.co/HineAbuDZE ! pic.twitter.com/AKyhBfp2BE — Cercle Brugge (@cercleofficial) July 16, 2020