Club Brugge bekeek Bundesliga-spits: "Financiële kloof is te groot voor ons"

In de zoektocht naar een nieuwe spits kwam Club Brugge uit bij Köln-spits John Cordoba. Maar tot een transfer zal het niet komen.

Jhon Cordoba was dit seizoen, samen met Sebastiaan Bornauw, één van de weinige lichtpuntjes bij Köln. De Colombiaanse spits maakte 14 doelpunten en hoopt na dit seizoen een mooie transer te versieren.

Een club die Champions League speelt zou de stevige spits wel kunnen bekoren en Club Brugge had ook interesse. "Het klopt dat we hem intensief gevolgd hebben. Hij is een zeer goede speler, die al heel wat heeft bewezen in de Bundesliga. Jammer genoeg is de financiële kloof te groot voor ons", vertelt Vincent Mannaert aan Sport 1.

Club Brugge blijft op zoek gaan naar een nieuwe spits. Maar moest er zich geen opportuniteit meer voordoen, dan wordt de hoop gevestigd op winteraankoop Michael Krmencik.