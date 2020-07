Onfortuinlijke Matz Sels vrijdag onder het mes: "Het EK is op dit moment het laatste waaraan ik denk"

De 28-jarige doelman scheurde woensdag op training de linkerachillespees. Vrijdag al gaat de ex-doelman van onder meer Lierse, AA Gent en Anderlecht onder het mes, waarna een maandenlange revalidatie wacht.

"Ik deed een sprintje naar voren, toen ik plotseling een zweepslag voelde op de achillespees", vertelt de onfortuinlijke goalie in HLN. "Ik wandelde nog op eigen kracht naar binnen, maar de dokter zei me direct dat het er niet goed uitzag."

Het verdict was hard: scheur in de linkerachillespees. Sels wordt vrijdag geopereerd, door dokter Geert Declercq, waarna een lange revalidatie wacht. "Het is moeilijk om er een termijn op te zetten. Alles hangt af van hoe snel de wonde geneest. Bij zo'n blessure mag je ook niet te snel herbeginnen."

Met het EK van volgende zomer in het achterhoofd komt deze blessure uiteraard erg ongelegen. "Eerlijk, dat is nog ver weg. Op dit moment is het EK dan ook het laatste waaraan ik denk", aldus een eerlijke Sels. "Ik wil gewoon zo snel mogelijk op niveau zijn, dan kan de EK-droom misschien alsnog uitkomen."