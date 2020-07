David niet blij met werkwijze Gent, dat ook Bayat heeft ingeschakeld: "Ik begrijp dat niet, ik wil naar Lille!"

Jonathan David is de spelletjes beu en wil zo snel mogelijk naar Lille. AA Gent vraagt 30 tot 35 miljoen euro, maar Lille hun bod komt met bonussen slechts aan 25 miljoen. In de Franse sportkrant l'Equipe zet David de Buffalo's nu onder druk.

David wil weg en maakt dat heel duidelijk. "Ik wil naar Lille. Ik heb een goed seizoen gespeeld. Voor mij is de Ligue 1 de volgende stap. En het project dat Lille me aanbiedt, is top. Ik praat al Frans, dat moet de aanpassing vergemakkelijken. En Lille ligt niet ver van Gent. Ik ga me dus op het voetbal kunnen concentreren."

David vindt dat de eisen van Gent veel te hoog zijn. "De club wil me houden, of me verkopen aan een prijs die me niet realistisch lijkt gezien de situatie veroorzaakt door het coronavirus. Dat bemoeilijkt de onderhandelingen. Ik heb nochtans duidelijk aangegeven dat ik naar Lille wil vertrekken. Zij hebben gezegd dat ze me niet zouden tegenhouden, maar de gesprekken gaan niet meer vooruit. Alsof ze een beter bod verwachten. Ik weet niet van waar dat dan wel zou kunnen komen.”

Gent schakelde intussen ook al Mogi Bayat in en gaf hem een mandaat. “Ik begrijp dat niet. Het is mijn makelaar die met het bod van Lille gekomen is. Om eerlijk te zijn, vind ik niet dat dit van veel respect getuigt van het bestuur. Ik ben gratis naar AA Gent gekomen, de club heeft geen transfersom voor mij moeten betalen. Ik heb altijd alles gegeven. Nu komt Lille met een zeer respectabel aanbod. Ik begrijp niet waarom ze dan moeilijk moeten doen."