PSG-fans halen zich heel wat wrevel op de hals na wedstrijd tegen Waasland-Beveren

De fans van PSG hebben zich gisteren heel wat wrevel op de hals gehaald. Tijdens de oefenmatch tegen Waasland-Beveren lapten ze alle coronaregels vierkant aan hun laars.

Terwijl er in het hele stadion boodschappen werden afgeroepen om de regels te respecteren en er overal bordjes waren aangebracht, troepten de 5.000 aanwezige supporters toch samen. Van social distancing of mondmaskers was er geen sprake meer.

Vooral de harde kern maakte er een feestje van, alsof corona nooit bestaan heeft. De reacties op hun gedrag zijn er dan ook naar. Het maakt dat er weer getwijfeld wordt aan de burgerzin en het toelaten van publiek in het stadion.