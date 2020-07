Terugkeer naar België is nog niet voor meteen: Hasi en Thijs verlengen contract in Saoedi-Arabië

De ex-coach van Anderlecht heeft het duidelijk naar zijn zin bij Al Raed en doet er nu nog een extra jaartje bij. Assistenten Bernd Thijs en Steven Vanharen verlengden ook voor één jaar hun contract. Hasi is al twee jaar werkzaam in het Midden-Oosten.

Hij werd al meermaals met een terugkeer naar de Jupiler Pro League in verband gebracht, zo toonde Cercle Brugge vorig jaar ook meer dan gewone belangstelling in de Kosovaarse coach maar die overgang ging uiteindelijk niet door.

Besnik Hasi, Bernd Thijs & @StevenVanharen hebben hun contract bij @alraedclub met 1 jaar verlengd. Het trio is momenteel aan het tweede seizoen bezig in Saudi-Arabië, dat hervat op 3 augustus. Drie jaar bij dezelfde club zou een historische prestatie zijn in die competitie. 👍 pic.twitter.com/yga0lBk0qI