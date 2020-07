Club Brugge kwam maar net op tijd voor Osayi-Samuel: Premier League-clubs vissen achter het net

Als er geen kink in de kabel meer komt, gaat Club Brugge binnenkort de komst van Bright Osayi-Samuel afronden. Ook zijn coach bij QPR, Mark Warburton, bevestigt de nakende transfer.

"Bright trainde gisteren nog met ons mee om vandaag in de basis te starten, maar de gesprekken zijn nu in een vergevorderd stadium", bevestigde de T1 na de wedstrijd tegen Milwall, waar de Nigeriaan ontbrak.

"Het was in ieders belang dat hij niet speelde, want er is zeer sterke interesse van een Belgische club. Er is nog niets getekend, maar de gesprekken zitten zeker in een afrondende fase." Volgens Footballer Inside kwamen ook Leicester City, Brighton en Fulham zich nog melden bij QPR, maar blauw-zwart lijkt zijn slag thuis te halen.