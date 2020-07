Meteen de hoofdprijs voor Hazard in zijn debuutseizoen in La Liga, maar: "Het was zeker het minst goede seizoen uit mijn carrière"

Eden Hazard mag in zijn eerste seizoen in La Liga meteen een kampioenstrofee op zak steken met Real Madrid. Toch zal de dribbelkont terugkijken op seizoen 2019-2020 met gemengde gevoelens.

100 miljoen euro hoestte de 'Koninklijke' vorige zomer op voor de 29-jarige Belg, maar op geen enkel moment kon Hazard dat prijskaartje al rechtvaardigen in een maagdelijk wit shirt. Er was natuurlijk die vervelende enkelblessure als excuus, die zowat zijn gehele seizoen overschaduwde.

“Ik hoop dat het volgend seizoen beter wordt”, liet Hazard optekenen bij Franceinfo. “Maar het was ook niet verschrikkelijk dit jaar. In mijn eerste jaar bij Real Madrid ben ik kampioen geworden. Ik had niet meer kunnen dromen. Enkel op individueel vlak was het minder. Het was zeker het minst goede seizoen uit mijn carrière.”

Champions League

Al is het seizoen nog niet helemaal ten einde: “Het was collectief al heel goed, maar het kan nog beter worden als we ons kwalificeren tegen Manchester City. Onze volgende titel moet de Champions League worden. Maar we beseffen dat het tegen City heel moeilijk wordt. Ze hebben een zeer mooi team.”