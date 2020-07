Lampard steekt vuur aan de lont: "Manchester United krijgt meer cadeautjes van de VAR"

Voor de halve finale in de FA Cup tussen Chelsea en Manchester United, heeft Chelsea-coach Frank Lampard de VAR onder vuur genomen. Volgens hem krijgt Manchester United meer cadeautjes van de videoref.

Manchester United heeft dit jaar het record geëvenaard van het meeste aantal toegewezen penalty's in één seizoen: 13. Lampard wil vermijden dat zijn troepen een lichte penalty zouden toestaan voor United.

"Mijn spelers moeten voorzichtig zijn want wanneer spelers met de kwaliteit en snelheid als die van Manchester United in de zestien zijn, moet je je voeten intrekken en er niet invliegen", zegt Lampard bij The Guardian. "Tegen Aston Villa hebben we gezien dat Bruno Fernandes iets er kan laten uitzien als een penalty terwijl het er geen is", richt Lampard zich op de revelatie van United.

"Er is altijd een menselijk element bij de VAR, dat krijg je er niet uit. Sommige dingen worden helemaal niet bekeken door de VAR terwijl er een duidelijke fout plaatsvindt. Maar de afgelopen weken hebben we wel gezien dat Manchester United meer cadeautjes kreeg", besluit hij.