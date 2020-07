Naast Xavi denkt Barcelona nog aan een ander bijzonder geliefd clubcoryfee om Sétien op te volgen

De Spaanse media speculeert volop omtrent de opvolger van Quique Setién bij Barcelona. Xavi Hernandez werd daarbij naar voren geschoven als optie nummer één, maar nu weerklinkt de naam van een Nederlandse ex-spits steeds hardnekkiger.

Patrick Kluivert is momenteel het hoofd jeugdopleidingen bij Barça. De ex-spits, 122 goals voor de 'Blaugrana', wordt door El Mundo Deportivo gezien als één van de voorname kandidaten om Sétien af te lossen als T1 van Barcelona.

Volgens het Spaanse dagblad ligt Kluivert goed in de kleedkamer bij de Barça-spelers, kan hij met jongeren werken en behandelt hij iedereen gelijk. Bovendien zien de spelers in hem iemand die terug het vuur kan aanwakkeren.

"Kluivert is zeer geliefd binnen de club, hij behandelt de sterren net zo als de beveiliging of het schoonmaakpersoneel. Hij heeft nog niet heel veel ervaring, maar dat hadden Zidane en Guardiola ook niet. De beslissing is in handen van Bartomeu. Alleen de voorzitter bepaalt de toekomst van Setién in de komende dagen", klinkt het.