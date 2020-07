OFFICIEEL: Stijn Vreven gaat met zijn nieuwe club gaan shoppen bij KAA Gent

KAA Gent haalde al flink wat vers bloed en dat betekent dat het verhaal voor andere jongens mogelijk ten einde loopt. Stijn Vreven, pas aangesteld als nieuwe coach van AS Trencin, heeft een speler zonder toekomt bij de Buffalo's overgenomen.

Het gaat om Philip Azango. De 23-jarige Nigeriaan keert na twee seizoenen in de Jupiler Pro League terug naar waar de Oost-Vlamingen hem gingen halen. Azango speelde maar twee wedstrijden voor Gent, maar had ook pech want hij brak in december 2018 zijn been.

Stijn Vreven is pas aangesteld bij de Slowaken nadat hij zonder club zat door het faillisement van Lokeren. Hij vindt er zijn landgenoten Milan Corryn en Lenny Buyl ​terug.