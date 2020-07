Tottenham kent geen problemen met gehavend Leicester en boekt belangrijke overwinning in de strijd om Europees voetbal

Zowel Tottenham als Leicester kon vandaag best een overwinning boeken in hun strijd om de Europese tickets.

Het was echter al vrij snel duidelijk dat er vandaag niets te rapen viel voor Leicester City, waar Brendan Rodgers met veel blessures had te kampen. Al na zes minuten werkte de jonge James Justin de bal ongelukkig in eigen doel.

Twee rozen van Harry Kane zorgde daarna al meteen voor een 3-0 ruststand. Wedstrijd afgelopen en de drie punten bleven in Londen.

Van de vier Belgen kwam enkel Jan Vertonghen niet in actie. Toby Alderweireld kreeg opnieuw een basisplek, net als Youri Tielemans. Dennis Praet moest zich tevreden stellen met een invalbeurt.

Door de winst schuift voorlopig een plekje op en komt het op de zesde plek. Door het verlies voelt Leicester City nu de hete adem van Manchester United in de nek. Beide ploegen hebben evenveel punten, maar Man U heeft nog een wedstrijd tegoed. Op de laatste speeldag nemen Leicester en United het tegen elkaar op.