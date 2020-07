Beerschot wil fans geld teruggeven, maar is gecharmeerd door vele berichten supporters die dat niet willen

Beerschot was van plan de promotiematch tegen OH Leuven op groot scherm uit te zenden op het Kiel. Maar door de coronamaatregelen is dat praktisch niet meer te organiseren. Daarom willen ze al de fans ook hun geld teruggeven. Maar velen hebben al aangegeven dat dat niet hoeft...

Beerschot stuurt een formulier rond waardoor de fans hun geld kunnen terugvragen, maar de club kreeg veel berichten van fans dat die het liever in de club laten. "Het bedrag dat overblijft van supporters die er de voorkeur aan geven hun geld niet terug te vragen, gaat naar onze foundation United by 13", klinkt het bij Beerschot. "Beerschot is gecharmeerd door de vele berichten van supporters die het geld van hun ticket(s) niet wensen terug te krijgen. Zij helpen de niet-gerecupereerde kosten van de schermen te dragen. En zij zullen bijdragen tot de uitbouw van onze foundation United by 13 die projecten en acties opzet voor de jeugdwerking, de supporters en de buurtwerking. We bedanken onze fans voor de steun."