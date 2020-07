Drie keer raak voor Moeskroen: Hurlus halen ex-speler Internazionale, oude bekende én speler van Waasland Beveren binnen

De onduidelijkheid is weg bij Moeskroen en dus kunnen de transfers stilaan gaan binnenstromen. Na negen spelers van Lille zijn er op maandag nog eens twee ferme deals aangekondigd en geofficialiseerd.

UPDATE: Moeskroen blijft maar knallen, want het kondigde ondertussen ook de komst van Beni Badibanga aan. Hij komt over van Waasland-Beveren.

Vorige week liep er op training amper één verdediger (letterlijk) rond op Le Canonnier, met Matias Silvestre is er nu inmiddels een extra verdedigende kracht bijgekomen.

De 35-jarige Argentijn tekent een contract voor twee seizoenen bij Les Hurlus. In het verleden speelde hij voor onder meer Internazionale, AC Milan en Sampdoria.

Ook Harlem-Eddy 'Bison' Gnohere is terug in België. Hij speelde in het verleden voor Westerlo, Charleroi en Moeskroen en komt nu terug bij die laatste ploeg.

De 32-jarige Franse aanvaller speelde de voorbije jaren in Roemenië, maar kiest nu dus voor een avontuur in België.