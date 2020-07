Wat is er toch aan de hand met David De Gea? "Hij kost Manchester United punten"

Het gaat niet goed met David De Gea. Vroeger was de Spanjaard één van de beste doelmannen ter wereld, maar dit seizoen ging hij al vaak in fout. Ook gisteren deed hij een paar blunders in de wedstrijd tegen Chelsea.

Analisten Alan Shearer en Phil Neville waren niet te spreken over de wedstrijd van De Gea. "Als een doelman één of twee fouten maakt, geef je hem nog een kans, maar bij De Gea blijft het maar gebeuren. De tijd is rijp om Dean Henderson terug te halen als eerste doelman", aldus Shearer bij het BBC-programma Match of the Day. Ook Phil Neville, ex-speler van Manchester United, spaarde De Gea niet. "Hij heeft geen vertrouwen. Vroeger had De Gea de drie doelpunten van Chelsea gepakt. De wedstrijden van De Gea kosten Manchester United punten."