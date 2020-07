Eén Rode Duivel, vier spelers van Real Madrid en slechts één speler van Barcelona in team van het seizoen van Marca

La Liga is nog maar net voorbij, maar de Spaanse sportkrant Marca heeft haar beste elf van het seizoen gekozen. We vinden één Rode Duivel in de ploeg terug, want Thibaut Courtois is verkozen tot beste doelman.

Koning van de clean sheets, Spaans kampioen en winnaar van de Trofeo Zamora voor de derde keer in zijn carrière. Thibaut Courtois heeft een uitstekend seizoen achter de rug en het werd ook beloond door de Spaanse krant Marca. De Rode Duivel staat in de ploeg van het seizoen. Drie andere spelers uit Madrid maken ook deel uit van dit team: Sergio Ramos, Casemiro en Karim Benzema. De enige Barcelona-speler in de ploeg is Lionel Messi, de topscorer en assistenkoning van de competitie. Met Diego Carlos en Lucas Ocampos vinden we twee spelers van Sevilla terug in het team. Villarreal heeft dan weer Santi Cazorla en Gerard Moreno in de ploeg staan. Martin Odegaard, die dit seizoen door Real Madrid werd uitgeleend aan Real Sociedad, en Felipe van Atlético Madrid maken het team compleet. 🥇 Courtois, Ramos, Felipe, Diego Carlos, Casemiro, Ocampo, Cazorla, Odegaard, Messi, Benzema y Gerard Moreno.

El mejor once de la temporada. ¿Estás de acuerdo? ¿Falta alguien?https://t.co/JBXKEH5Jod pic.twitter.com/Z6ssKRd1js — MARCA (@marca) July 20, 2020