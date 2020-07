Transfer: Loïs Openda van Club Brugge naar Vitesse.

Vitesse heeft akkoord bereikt met Club Brugge over een huurovereenkomst van één seizoen van Loïs Openda.

De Belgische jeugdinternational kwam in het seizoen 2015-2016 over van Standard naar Club Brugge. Dit seizoen kwam hij 15 keer aan spelen toe in de reguliere competitie en speelde drie bekerwedstrijden waarin hij één doelpunt maakte.

Ook in de Champions League kwam hij meermaals in actie voor Blauw-Zwart.

De Luikenaar heeft in Brugge nog een contract lopen tot juni 2023.

Vitesse liet de jonge spits zichzelf aankondigen in het filmpje hieronder: