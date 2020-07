Club Brugge kondigt deal aan met Eleven Sports voor exclusieve blik achter de schermen

Club Brugge gaat de komende vijf seizoenen samenwerken met Eleven Sports om samen content te maken rond de landskampioen.

"De kijkers van de Eleven Pro Leaugue-kanalan zullen hierdoor een inkijk krijgen in de coulissen van ons nieuwe Basecamp, maar ook verwend worden met reportages en interviews", laat de club zelf weten. Ze geven ook nog mee dat onder andere Bart Verhaeghe, Philippe Clement en de spelers geregeld voor de camera zullen verschijnen.

Club belooft de kijkers ook exclusieve beelden van achter de schermen. In het seizoen 2018-2019 deed Club Brugge dat ook na elke wedstrijd in play-off 1. Toen verscheen er telkens een filmpje van toenmalige trainer Leko in de kleedkamer tijdens de rust of na de wedstrijd.