Ook bij Antwerp één opvallende afwezige bij maken ploegfoto, maar krijgen ze hem wel verkocht?

Een grote verrassing is het niet aangezien Lamkel Ze nog altijd met de B-kern meetraint, maar de voorbije jaren was er na elke frats toch telkens opnieuw plaats voor de Kameroener. Onder Leko zal Lamkel Ze duidelijk geen cadeautjes moeten verwachten.

Lamkel Ze begon het nieuwe seizoen met een valse noot. De winger miste de inspanningstesten en eerste trainingen vanwege een haarpigmentatie. Hij liet ook al weten bereid te zijn om te vertrekken als hij geen verbeterd contract krijgt.

