Oefenwedstrijden: Standard boekt ministunt, nieuwkomer in 1B verweert zich goed tegen Club Brugge

Club Brugge en Standard zijn er allebei in geslaagd om hun oefenwedstrijd te winnen. De tegenstanders waren evenwel van een ander kaliber. Standard nam het op tegen Monaco, Club Brugge tegen nieuwkomer in 1B Deinze.

Standard-Monaco

Standard had zich in zijn eerste oefenwedstrijd nog verslikt tegen OHL, maar ondertussen gaat het in stijgende lijn bij de Rouches. Na winst tegen KV Mechelen in de tweede oefenwedstrijd, was Monaco de volgende tegenstander. In de stopgezette Franse competitie eindigde Monaco als 9e.

Na 20 minuten kwam Monaco op voorsprong via een mooi doelpunt van Willen Geubbels. Hij controleert een lange bal met de borst en schuift hem dan mooi voorbij doelman Henkinet.

Maar het venijn van de wedstrijd zat in de staart. In de 89e en 90e minuut zorgde de ingevallen Avenatti voor de ommekeer en bezorgde hij Standard de overwinning met twee doelpunten.

Club Brugge - Deinze

Club Brugge kan in de voorbereiding nog niet echt overtuigen. Na winst tegen OHL, werd er onder meer gelijkgespeeld tegen Beerschot en verloren van AA Gent. De tegenstander woensdag was Deinze, nieuwkomer in 1B.

Brugge was wel de betere ploeg tegen Deinze maar echt overtuigend speelde de landskampioen niet. Siebe Schrijvers zorgde er net voor de rust voor dat Club Brugge op voorsprong kon komen. het was de eerste goal van Schrijvers in deze voorbereiding.

Deinze verweerde zich goed en toonde dat het een waardige tegenstander kan zijn in 1B komend seizoen.

⏱️FT | Club verslaat Deinze met 1-0. In de 43e minuut bekroonde Schrijvers het overwicht met een knap doelpunt. Op naar zaterdag waar we LOSC Lille ontvangen voor de Brugse Metten! pic.twitter.com/JztUx939kk — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 22, 2020

Opstelling Club Brugge: Horvath, Ricca, Voet, Mechele, De Cuyper, Mata, Balanta, Schrijvers, De ketelaere, Van den Keybus en Krmencik.

Na een uur kwamen Sobol, Deli, Kossounou, Rits, Vormer, Vanaken, Ochieng, Engels en Badji op het veld. Enkel Horvath en Mechele mochten blijven staan van trainer Clement.