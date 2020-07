Verdediger van Anderlecht neemt ingrijpende beslissing na overlijden broer

Bij RSC Anderlecht is er belangrijk nieuws te melden over een van hun verdedigers, die een ingrijpende beslissing heeft genomen.

Kemar Lawrence kwam in januari van de New York Red Bulls naar Anderlecht, maar veel kon paars-wit nog niet genieten van zijn linksachter.

De Jamaicaanse linksachter zat de voorbije weken vast in eigen land, waar hij verbleef om persoonlijke redenen.

Stoppen?

En die zijn ernstig en met verstrekkende gevolgen: de broer van Lawrence overleed en dat zou volgens Het Nieuwsblad reden zijn voor de 27-jarige verdediger om enkele maanden te stoppen met voetballen.

Vincent Kompany zal volgens de krant een gesprek hebben met Lawrence om op hem in te praten, want de verdediger is mentaal gebroken.