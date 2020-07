Antwerp, Club Brugge of toch Anderlecht? Dit is waarom de klok ongenadig in het nadeel van Nacer Chadli tikt

Nacer Chadli wacht geduldig af tot hij kan aansluiten bij zijn nieuwe club. De transfermarkt is dit jaar dan wel extra lang open, maar toch tikt de klok ongenadig door. En dat is in het nadeel van de Rode Duivel.

RSC Anderlecht kan hem niet betalen, voor Club Brugge is hij niet langer een optie en Antwerp FC wacht af tot de prijs is gezakt. Het feit is echter dat Nacer Chadli eigenlijk de tijd niet heeft om nog lang te wachten.

Chadli wil in België blijven om op die manier wekelijks te spelen én een selectie voor het EK van volgende zomer af te dwingen. De blessuregevoeligheid van de flankaanvaller zorgt er echter voor dat hoogdringendheid stilaan mag worden ingeroepen.

We keren een jaartje terug in de tijd. Chadli sloot pas na de voorbereiding aan bij paars-wit. De Rode Duivel liet vlagen van zijn klasse zien, maar helemaal fit was hij nooit. Het gebrek aan degelijke voorbereiding vertaalde zich in een resem kwaaltjes.

En dat kan Chadli in een seizoen met een groot toernooi missen. De flankaanvaller heeft er alle baat bij dat hij zo snel mogelijk kan aansluiten bij een groep. Individuele trainingen kunnen een degelijke voorbereiding niet vervangen.

Prijskaartje te hoog en géén doorverkoopwaarde

Het prijskaartje - en het bijhorende loon - schrikken geïnteresseerde clubs af. AS Monaco wil acht miljoen euro ontvangen voor Chadli. En dat is te veel voor een speler zonder doorverkoopwaarde...