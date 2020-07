Sophie Wilmès: "Géén versoepeling voor sportevenementen voor 1 september"

De Nationale Veiligheidsraad heeft donderdagmiddag zoals verwacht aangekondigd dat er tot nader order geen versoepeling komt voor sportevenementen. Gezien de stijging in het aantal besmettingen in ons land is dit niet opportuun.

Premier Sophie Wilmès (MR) was donderdag op de persconferentie erg formeel: de versoepeling naar 'fase vijf' komt er vooralsnog niet. "We trekken de limieten voor evenementen met publiek nog niet op. Op 1 september evalueren we opnieuw, op voorwaarde dat de regels strikt worden nageleefd. Al hangt natuurlijk ook de evolutie van het virus hiermee samen." Het plan om het aantal toeschouwers op te trekken naar 800 personen wordt zo weer in de koelkast gestopt. Andermaal een streep door de rekening van de Pro League en de clubs, die hoopten op een zo groot mogelijk aantal toeschouwers bij de start van de competitie begin augustus.