De juridische procedures blijven maar komen: Beerschot en Leuven vragen uitstel competitiestart

Beerschot en OHL hebben verzocht om de competitiestart uit te stellen. In een brief naar de Pro League kaarten de clubs de korte tijdspanne aan tussen de promotiefinale en de start van de competitie.

De return van de promotiefinale tussen Oud-Heverlee-Leuven en Beerschot staat gepland op 2 augustus. De eerste competitiewedstrijd al 5 dagen later, op 7 augustus. Dat vinden Beerschot en OHL veel te snel. Ze oordelen dat ze benadeeld worden om een selectie op te bouwen voor 1A of 1B.

"Wij hebben in de afgelopen dagen en weken beide moeten vaststellen dat het onmogleijk is om spelers met het potentieel voor 1A aan te trekken zonder hen de zekerheid te kunnen bieden dat we effectief in 1A zullen spelen. Verschillende spelers zijn zo naar potentiële concurrenten getrokken die wél die zekerheid hebben. Een normale voorbereiding met het integreren en inpassen van nieuwe spelers wordt ons volstrekt ontnomen, wat resulteert in een competitief nadeel ten opzichte van de andere clubs in 1A", klinkt het in het verzoek", luidt het verzoek