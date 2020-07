Corona stuurt bekerplan Club Brugge volledig in de war, blauw-zwart komt met leuk alternatief

Tijdens de bekerfinale zal er nog geen publiek toegelaten worden in Brussel en dus waren ze bij Club Brugge creatief geworden rondom deze unieke strijd. Maar ...

De fans die geïnteresseerd zijn konden normaal gezien op 1 augustus de bekerfinale bijwonen via een drive-in cinema aan Jan Breydel.

Maar de bijkomende en verstrengde coronamaatregelen sturen dat plan van blauw-zwart nu in de war: de drive-in wordt dan ook geannuleerd.

🗣️ Geen drive-in door de verstrengde coronamaatregelen..



Club blijft niet stilzitten en komt met een geweldig alternatief! 💙🖤



Alle informatie 👉🏻 https://t.co/tR9pWGb3le pic.twitter.com/ERAzPN8PAe — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 24, 2020

Club Brugge kwam wel meteen met een alternatief: de fans kunnen in bubbels en coronaproof de wedstrijd gaan volgen ... in Kinepolis.

"Voor de prijs van 10 euro per persoon kan jij terecht in een van de vijf filmzalen, waar je de wedstrijd in veilige omstandigheden kan volgen. Betaal je 15 euro, dan krijg je er nog een unieke bekersjaal bovenop", aldus de Club op zijn webstek. Daar kunnen ook tickets worden aangekocht.