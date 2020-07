Positieve coronatest Maarten Vandevoordt leidde niet tot paniek: "Hebben vertrouwen in een goede afloop"

Na Paul Onuachu is Maarten Vandevoordt de tweede speler van Racing Genk die positief testte op het coronavirus. De jonge doelman brengt de komende week door in quarantaine.

Vandevoordt zal wel balen. De doelman moet een week thuis in quarantaine verblijven en mist zo een deel van de voorbereiding. "Dat is 2020. Het is jammer voor hem, maar we moeten hiermee leven", zegt coach Hannes Wolf aan Het Nieuwsblad.

Vandevoordt is zich zelf van geen kwaad bewust. "Ik heb geen flauw idee waar ik het vandaan heb."

Na Onuachu is Vandevoordt al de tweede speler in de Genkse selectie die het virus oploopt. "Het is niet zo dat de positieve test van Onuachu tot paniek of angst leidde, maar er heerste wel wat ongerustheid. Dat is deze keer niet het geval. De spelers hebben alle vertrouwen in een goede afloop", zegt Wolf.

Zal de positieve coronatest van Vandevoordt invloed hebben op zijn plek als eerste of tweede doelman binnen de ploeg? "Ik wil nog niet vooruitlopen op de zaken. Zeker in tijden zoals deze kan je niet verder kijken dan vandaag, dus laten we het daar alstublieft nog niet over hebben."