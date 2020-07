Vincent Kompany in de lappenmand, wie kiest Franky Vercauteren als zijn vervanger?

Vincent Kompany liep een scheurtje in de adductoren op en mist de competitiestart. Op 8 augustus beginnen we er weer aan en dus is het nog maar de vraag wie Franky Vercauteren centraal achteraan posteert.

Voorlopig leek de voorkeur van Vercauteren te liggen bij het duo Kompany-Cobbaut, maar die eerste geraakte geblesseerd en dus moet Vercauteren een vervanger aanduiden. De coach van Anderlecht heeft vier opties. Als Vercauteren de ervaring van Kompany wilt vervangen dan lijkt de meest logische keuze 'verloren zoon' Ognjen Vranjes. De Bosniër (30) kreeg een nieuwe kans om te bewijzen dat hij zich wel kan gedragen op het veld. Door de blessure van Kompany zou die kans er wel eens sneller kunnen komen dan verwacht. Iemand die vorig seizoen al vaker als stand-in voor Kompany fungeerde en dat ook telkens naar behoren deed was Marco Kana. De jonge middenvelder annex verdediger speelde centraal al vaak naast Elias Cobbaut en sluit qua type het dichtste aan bij Kompany. Tijdens de voorbereiding kreeg de jonge Kana dan ook al de kapiteinsband toegewezen. Het vergeten talent Wie weinig tot geen kans lijkt te maken op speelminuten dit seizoen is Hannes Delcroix. De verdediger keerde terug van een sterke uitleenbeurt aan RKC Waalwijk, maar binnen de club lijkt niemand overtuigd dat de 21-jarige verdediger kan uitgroeien tot een vaste waarde bij Anderlecht. Nochtans bleek via een online poll dat de fans van Anderlecht hem nog het meeste kans geven van de teruggekeerde verdedigers. De vierde optie is Derrick Luckassen. Alhoewel de Nederlander vorig seizoen vooral rechts gepostuleerd werd, kan hij even goed centraal achteraan uit de voeten. Door de komst van Michael Murillo lijkt Luckassen zich dit seizoen sowieso te moeten focussen op een plekje centraal achteraan. Ondanks dat de Nederlander een groot deel van de voorbereiding niet deelnam bij Anderlecht, lijkt Luckassen het meeste aanspraak te maken om Kompany te vervangen.

