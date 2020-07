🎥 Big Rom legt druk opnieuw bij Juventus met twee doelpunten tegen Genoa

Inter Milan heeft zaterdagavond eenvoudig gewonnen van Genoa met 0-3. Door die overwinning sluipen ze tot op 4 punten van Juventus, dat zondag nog tegen Sampdoria moet spelen.

En die overwinning heeft Inter grotendeels te danken aan Romelu Lukaku. Met twee doelpunten was Big Rom de matchwinnaar bij Inter.

Het eerste doelpunt kwam er na een voorzet van Cristiano Biraghi. De flankspeler zet de bal voor met zijn mindere rechtervoet, maar de bal komt perfect voor de inlopende Lukaku. Die schudt Zapata van zich af alsof hij er niet staat en kopt dan de 0-1 via de paal naar binnen.

De 0-2 was voor Alexis Sanchez0 Victor Moses zet de bal voor en daar staat Alexis Sanchez klaar om de val in doel te werken. De Chileen trapt de bal in een tijd via de dwarsligger in doel. Doelman Perin is voor de tweede keer kansloos.

In de blessuretijd zet Brozovic Lukaku op weg naar doel na een snelle omschakeling. in plaats van Alexis Sanchez of Candreva aan te spelen, dribbelt hij zich een weg doorheen de verdediging van Genoa en werkt hij koelbloedig af. Al het 23e doelpunt van Lukaku in de Serie A.