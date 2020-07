Ex-spits van AA Gent bloeit helemaal open in Turkije en wordt topscorer van competitie

De Noorse spits Alexander Sorloth heeft zich in Turkije tot topscorer gekroond van de Süper Lig. Met 24 doelpunten uit 34 wedstrijden heeft hij er 2 meer dan Papiss Cissé

In een niet zo ver verleden speelde de Noorse spits nog in de Jupiler Pro League bij AA Gent. Bij Gent scoorde hij 4 doelpunten in de competitie toen hij er een half jaartje uitgeleend werd door moederclub Crystal Palace.

Na zijn uitleenbeurt ging hij terug naar Engeland, maar Palace leende hem opnieuw uit aan het Turkse Trabzonspor. Dat legde hem dus geen windeieren. Met 24 doelpunten zullen alle partijen heel blij zijn geweest met de uitleenbeurt van de Noorse international.