Club-huurling maakt meteen indruk bij nieuwe club met voet in vier(!) goals: "Absolute klasbak" en "Legende"

Bij Club Brugge worden ook af en toe zonen uitgestuurd naar het buitenland of de amateurclubs om daar te rijpen. En die laten soms ook eens van zich spreken.

De 20-jarige Luikenaar Loïs Openda trok onlangs naar Vitesse om er op huurbasis een stekje te proberen te verwerven.

Nederlandse analisten voorspelden een moeilijk seizoen voor de Belgische jeugdinternational, omdat de concurrentie niet minnetjes is.

Twee goals, twee assists

Bij zijn eerste aantreden in een oefenwedstrijd tegen Volendam heeft hij alvast wel een méér dan hoopvol debuut gemaakt, met twee goals en twee assists in een dik halfuur in een 0-5 overwinning.

Ook de supporters zijn meteen dolenthousiast door de nieuwkomer en spaarden via de sociale media hun lof allerminst:

Het begint iniedergeval echt op einde verhaal voor Buitink te lijken. Lekker een jaartje verhuren. Ik ga voor Delaveris - Openda — Kevin Jansen (@Vitesse_77) July 26, 2020

En Openda is een klasbak ja👌 — ivo1978 (@ivo19781) July 26, 2020

Zo hé die Openda kan er wat van hoor!#volvit — Warner van der Louw (@WarnervdLouw) July 26, 2020