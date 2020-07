Geen speelminuten voor Vertonghen in laatste wedstrijd, wel dankwoordje van Alderweireld

Tottenham heeft zich op de valreep nog kunnen verzekeren van een Europees ticket. Het wipte op de laatste speeldag nog over Wolverhampton na een 1-1 gelijkspel op het veld van Crystal Palace. Voor Jan Vertonghen was het zijn laatste moment als Spurs-speler, maar wel zonder speelminuten.

Op 27 juli zit Jan Vertonghen officieel zonder club. De 33-jarige verdediger is einde contract bij de Spurs en een nieuwe werkgever heeft hij nog niet gevonden. Er komt dus een einde aan de acht jaar durende passage van SuperJan in Noord-Londen.

In 2012 streek Vertonghen neer bij de Spurs en in totaal speelde hij meer dan 300 officiële partijen voor de Lilywhites. Maar speelminuten kreeg hij niet op de laatste wedstrijd van het seizoen. De Rode Duivel viel naast de basis en kreeg ook geen invalbeurt in de wedstrijd tegen Crystal Palace, die op 1-1 eindigde.

Na de wedstrijd had landgenoot en ploegmaat Toby Alderweireld nog een mooie boodschap in petto voor Vertonghen en de Nederlander Michel Vorm, ook einde contract. "Jammer dat deze twee topkerels de club verlaten. Twee grote spelers, maar nog beter als mens. We hebben zo veel onvergetelijke momenten beleefd samen. Ik wens jullie al het beste toe bij jullie volgende stappen."

Sad to see these two amazing guys leaving the club, both great players but even better persons. We shared countless moments that I'll never forget. Wishing you all the best for your next steps. Keep in touch 👊❤️ pic.twitter.com/s5iVDqAsQB — Toby Alderweireld (@AlderweireldTob) July 26, 2020